Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 24 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако ночью и утром в некоторых местах прогнозируется слабый туман, моросящий дождь. Юго-западный ветер днем временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшероне составит 3-6, днем 7-10 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 767 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков. Однако ночью и утром в Лянкяран-Астаринской зоне ожидается моросящий дождь. Местами будет туман. Днем западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что с дневных часов 24 января по вторую половину дня 25 января в Баку и на Абшеронском полуострове скорость юго-западного ветра составит 15-18 м/с, временами 20-23 м/с.

Днем 24 января и 25 января в основном в горных районах скорость юго-западного ветра может временами достигать 20-25 м/с.