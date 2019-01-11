Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 12 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет слабый туман. Временами усиливающийся юго-западный ветер вечером перейдет в северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 765 мм до 758 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана в основном пройдет без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Скорость западного ветра на отдельных территориях временами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью 3-8, в высокогорьях 10-14 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, в Баку и на Абшеронском полуострове с дневных часов 11 января по вторую половину дня 12 января ожидается временами усиливающийся юго-западный ветер.

Скорость западного ветра днем 11 января и в течение 12 января в районах Азербайджана временами усилится.