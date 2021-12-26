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Завтра в Азербайджане ожидается переменно-облачная погода, дороги покроются льдом

Завтра в Азербайджане ожидается переменно-облачная погода, дороги покроются льдом Завтра в Азербайджане будет переменно-пасмурная погода, дороги покроются льдом.
Экология
26 декабря 2021 г. 11:58
Завтра в Азербайджане ожидается переменно-облачная погода, дороги покроются льдом

Завтра в Азербайджане будет переменно-облачная погода, дороги покроются льдом.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, 27 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха составит ночью 3-6° тепла, днем 8-11° тепла, в Баку ночью 3-5° тепла, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление повысится с 764 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Медико-метеорологический прогноз:

27 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Местами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла. Ночью и утром в горных и предгорных районах возможен гололед на дорогах.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for December 27
Версия на азербайджанском языке Sabah hava dəyişkən buludlu olacaq, yollar buz bağlayacaq

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