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Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода

Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода 21 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Экология
20 июня 2024 г. 13:13
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода

21 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В некоторых частях полуострова в течение дня ожидаются кратковременные осадки и грозы. Периодически усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 28-32° тепла. Атмосферное давление понизится до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди ливневого характера, грозы и град. Ночью и утром не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 11-16°, днем - 18-23° тепла.

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