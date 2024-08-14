Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода

15 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В первой половине дня не исключаются осадки, местами интенсивные, а также грозы. Периодически усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.
Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 26-30° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.
В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы и град. Ночью и утром не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем - 26-31° тепла, в горах ночью 11-16°, днем - 17-19° тепла.