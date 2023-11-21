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Завтра в Азербайджане ожидается дождливая и ветреная погода

Завтра в Азербайджане ожидается дождливая и ветреная погода Завтра в Азербайджане ожидается дождливая и ветренная погода.
Экология
21 ноября 2023 г. 12:51
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая и ветреная погода

Завтра в Азербайджане ожидается дождливая и ветреная погода.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны осадки. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 6-9°, днем 12-15° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 80-90%, днем - 55-65%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в отдельных местах ливневого характера, в горных районах выпадет снег. К утру осадки постепенно прекратятся, в течение дня преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем 13-17° тепла, в горах ночью 2-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, külək əsəcək

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