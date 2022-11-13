Завтра в Азербайджане ожидается дождь, в горных районах страны - снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, с полудня пойдет дождь.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, с полудня пойдет дождь.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами туман, возможна изморось. Умеренный северо-западный ветер к вечеру сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью 8-10°, днем 11-13° тепла. В Баку ночью 8-10°, днем 11-13° тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 65-75%.

Завтра в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако днем в некоторых восточных районах ожидаются дожди.

В горных территориях есть вероятность выпадения снега. В ночные часы туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем - 13-18, в горах ночью – около 1-6 градусов мороза, днем - 2-6 градусов тепла.