Завтра в Азербайджане ожидаются осадки и туман

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в первой половине дня местами возможен моросящий дождь, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем ​​- 6-8° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана прогнозируются кратковременные осадки, в горных и предгорных районах ожидается снегопад, местами интенсивный. В некоторых местах возможен туман, временами усилится западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4° тепла, днем ​​- 5-9° тепла, ночью в горах - 3-8° мороза, в высокогорьях - 9-14°мороза, днем ​​- 0-5° мороза.