О нас

Завтра в Азербайджане ожидается дождь и ветер

Завтра в Азербайджане ожидается дождь и ветер В Баку и на Абшеронском полуострове 15 ноября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром местами туман, изморось, временами дожди
Экология
14 ноября 2022 г. 12:56
Завтра в Азербайджане ожидается дождь и ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове 15 ноября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром местами туман, изморось, временами дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный северо-западный ветер вечером сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью 8-10°, днем 11-13° тепла. В Баку ночью 8-10°, днем 11-13° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых восточных районах ожидаются дожди. В горных районах возможно выпадение снега. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 4-9°, днем 13-18° тепла, в горах ночью 1-6° мороза, днем 2-6 ° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, külək əsəcək

Самое важное

В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
В Азербайджане разоблачена шпионская сеть иранских спецслужб
14 ноября 2022 г. 10:17
В одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана
ФотоВ одном из американских городов 8 ноября объявлено Днем Победы Азербайджана
12 ноября 2022 г. 12:45
В торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
ФотоВ торговом центре Баку вновь выявлены серьезные нарушения пожарной безопасности
12 ноября 2022 г. 12:05
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Конституции
12 ноября 2022 г. 11:04
Лидеры ОТГ подтвердили готовность внести вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению
Лидеры ОТГ подтвердили готовность внести вклад в усилия Азербайджана по постконфликтному восстановлению
11 ноября 2022 г. 19:46
Французско-армянский дуэт  – союзники в плену у химер
Французско-армянский дуэт  – союзники в плену у химер
11 ноября 2022 г. 17:52
ЕС приветствует шаги сторон для достижения прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе
ЕС приветствует шаги сторон для достижения прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе
11 ноября 2022 г. 16:03
Президент Ильхам Алиев : Мы на своих родных землях на азербайджано-армянской границе
Президент Ильхам Алиев : Мы на своих родных землях на азербайджано-армянской границе
11 ноября 2022 г. 10:47
Президент Азербайджана проинформировал участников саммита ОТГ о провокациях Армении
Президент Азербайджана проинформировал участников саммита ОТГ о провокациях Армении
11 ноября 2022 г. 10:17
Президент: Пришло время обратить внимание на защиту прав соотечественников, проживающих за пределами стран ОТГ
Президент: Пришло время обратить внимание на защиту прав соотечественников, проживающих за пределами стран ОТГ
11 ноября 2022 г. 10:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi