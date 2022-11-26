Завтра в Азербайджане ожидается дождь и сильный ветер

27 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

27 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами ожидается туман, ближе к вечеру в некоторых местах возможны дожди. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем 14-16° тепла. В Баку ночью 10-12°, днем 14-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм рт. ст. до 766 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются дожди, в горных районах – снег, местами осадки примут интенсивный характер. Ожидаются туман и временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 13-17° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-8° тепла.