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Завтра в Азербайджане ожидается дождь и сильный ветер

Завтра в Азербайджане ожидается дождь и сильный ветер 27 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
26 ноября 2022 г. 13:30
Завтра в Азербайджане ожидается дождь и сильный ветер

27 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами ожидается туман, ближе к вечеру в некоторых местах возможны дожди. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем 14-16° тепла. В Баку ночью 10-12°, днем 14-16° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм рт. ст. до 766 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются дожди, в горных районах – снег, местами осадки примут интенсивный характер. Ожидаются туман и временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 13-17° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-8° тепла.

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Версия на английском языке Rainy and windy weather expected tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Bazar günü yağış yağacaq, güclü külək əsəcək

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