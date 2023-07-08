Завтра в Азербайджане ожидается до 42 градусов тепла

9 июля температура воздуха в Азербайджане прогреется до 42 градусов.

9 июля температура воздуха в Азербайджане прогреется до 42 градусов.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 35-39°, местами до 41° тепла.

На пляжах Абшеронского полуострова будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 26-27° тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахил, Шихов) - 28-29° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых северных и западных районах ожидаются ливни, грозы, град и туман. Днем восточный ветер будет периодически усиливаться. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-40°, местами до 42° тепла, в горах ночью 13-18°, днем 23-28° тепла.