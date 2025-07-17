Завтра в Азербайджане ожидается до 41° тепла

18 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

18 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 33-37° тепла. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана также пройдет без осадков. Однако днем в некоторых горных районах не исключаются ливни, грозы, град и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26, днем - 36-41° тепла, в горах ночью 11-16, днем - 27-32° тепла.