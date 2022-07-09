Завтра в Азербайджане ожидается до 40 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра пройдет без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра пройдет без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем - 33-38° тепла, в Баку ночью - 22-24° тепла, днем - 35-37° тепла. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 45-50%.

В районах Азербайджана в основном пройдет без осадков. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем - 33-38°, местами до 40° тепла, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 21-26° тепла.