Завтра в Азербайджане ожидается до 40 градусов тепла

19 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

19 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который в дневные часы местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 31-36° тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых местах временами ожидаются дожди, в отдельных местах интенсивные, вероятны грозы, град и туман. Восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 35-38, местами до 40° тепла, в горах ночью 10-15°, днем - 19-24° тепла.