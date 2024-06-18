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Завтра в Азербайджане ожидается до 40 градусов тепла

Завтра в Азербайджане ожидается до 40 градусов тепла 19 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.
Экология
18 июня 2024 г. 13:03
Завтра в Азербайджане ожидается до 40 градусов тепла

19 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который в дневные часы местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 31-36° тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых местах временами ожидаются дожди, в отдельных местах интенсивные, вероятны грозы, град и туман. Восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 35-38, местами до 40° тепла, в горах ночью 10-15°, днем - 19-24° тепла.

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