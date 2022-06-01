Завтра в Азербайджане ожидается до 36° тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 2 июня будет в основном без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 2 июня будет в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22° тепла, днем - 28-33°, в Баку ночью - 20-22° тепла, днем - 31-33°. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, что в пределах нормы. Относительная влажность воздуха составит 45-50%.

В районах в основном без осадков, однако днем в некоторых горных местностях возможны грозы и локальные кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21° тепла, днем - 31-36°, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 19-24°.