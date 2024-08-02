Завтра в Азербайджане ожидается до 36 градусов тепла

3 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

3 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром в пригородных территориях возможен кратковременный дождь. Будет преобладать северо-западный ветер, который утром сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 29-34° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 754 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем - 40-50%.

В большинстве районов Азербайджана пройдет преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах возможны переменные дожди с грозами. На отдельных территориях возможны кратковременные ливни и град. Ночью и утром местами туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 31-36° тепла, в горах ночью 10-15°, днем - 17-22° тепла.