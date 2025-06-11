Завтра в Азербайджане ожидается до 36 градусов тепла

12:24

В Баку и на Абшеронском полуострове 12 июня пройдет преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем 27-32° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 45-50%.

По данным Службы, в большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах временами будут наблюдаться дожди, ожидаются грозы. Вероятны кратковременные ливни и град. Ночью и утром в некоторых горных районах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 20-25° тепла.