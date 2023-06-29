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Завтра в Азербайджане ожидается до 36 градусов тепла

Завтра в Азербайджане ожидается до 36 градусов тепла 30 июня в Азербайджане ожидается 36 градусов тепла.
Экология
29 июня 2023 г. 13:37
Завтра в Азербайджане ожидается до 36 градусов тепла

30 июня в Азербайджане ожидается до 36 градусов тепла.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых местах возможны кратковременные осадки. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 26-31° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, которые в отдельных местах примут интенсивный характер, возможны грозы и град. Ночью и утром местами будет туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 9-14°, днем 15-20° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for June 30
Версия на азербайджанском языке Sabah 36 dərəcə isti olacaq

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