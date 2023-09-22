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Завтра в Азербайджане ожидается до 28 градусов тепла

Завтра в Азербайджане ожидается до 28 градусов тепла 23 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
22 сентября 2023 г. 12:57
Завтра в Азербайджане ожидается до 28 градусов тепла

23 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем 22-27° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В горных и предгорных районах Азербайджана временами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны ливни, грозы и град. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20°, днем 23-28° тепла, в горах ночью 4-9°, днем 12-17° тепла.

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