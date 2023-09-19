Завтра в Азербайджане ожидается до 27 градусов тепла

20 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

20 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем в некоторых частях полуострова вероятны кратковременные осадки.

Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-18°, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами ожидаются кратковременные осадки и грозы. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем 22-27° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 8-13° тепла.