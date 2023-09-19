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Завтра в Азербайджане ожидается до 27 градусов тепла

Завтра в Азербайджане ожидается до 27 градусов тепла 20 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
19 сентября 2023 г. 13:05
Завтра в Азербайджане ожидается до 27 градусов тепла

20 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем в некоторых частях полуострова вероятны кратковременные осадки.

Будет преобладать юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 16-18°, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами ожидаются кратковременные осадки и грозы. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-17°, днем 22-27° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 8-13° тепла.

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Версия на английском языке Weather temperature to reach 27 C tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah 27 dərəcə isti olacaq

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