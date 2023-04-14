О нас

Завтра в Азербайджане ожидается до 27 градусов тепла

Завтра в Азербайджане ожидается до 27 градусов тепла Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
14 апреля 2023 г. 12:59
Завтра в Азербайджане ожидается до 27 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем 17-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки, не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 22-27° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 5-10° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
В рамках Года Гейдара Алиева в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
ФотоВ рамках "Года Гейдара Алиева" в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
8 апреля 2023 г. 13:07
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
9 апреля 2023 г. 13:44
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
10 апреля 2023 г. 08:45
Завершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
ФотоЗавершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
10 апреля 2023 г. 20:07
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
11 апреля 2023 г. 18:00
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
12 апреля 2023 г. 15:40
В Баку ожидается сильный ветер
В Баку ожидается сильный ветер
12 апреля 2023 г. 17:41
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi