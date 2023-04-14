Завтра в Азербайджане ожидается до 27 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем 17-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки, не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 22-27° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 5-10° тепла.