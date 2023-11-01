Завтра в Азербайджане ожидается до 26 градусов тепла

1 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

2 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах ожидаются туман и моросящий дождь. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 13-17°, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление опустится до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха днем составит 80-90%, ночью - 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в горных районах ожидаются осадки, в некоторых местах ливневого характера. В высокогорных территориях прогнозируются грозы, ночью и утром в некоторых районах не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13°, днем 21-26° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 13-18° тепла.