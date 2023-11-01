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Завтра в Азербайджане ожидается до 26 градусов тепла

Завтра в Азербайджане ожидается до 26 градусов тепла 1 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
1 ноября 2023 г. 13:24
Завтра в Азербайджане ожидается до 26 градусов тепла

2 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах ожидаются туман и моросящий дождь. Умеренный юго-западный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 13-17°, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление опустится до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха днем составит 80-90%, ночью - 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в горных районах ожидаются осадки, в некоторых местах ливневого характера. В высокогорных территориях прогнозируются грозы, ночью и утром в некоторых районах не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13°, днем 21-26° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 13-18° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for November 2
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 25, rayonlarda 26 dərəcə isti olacaq

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