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Завтра в Азербайджане ожидается до 26 градусов тепла

Завтра в Азербайджане ожидается до 26 градусов тепла 1 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых частях полуострова не исключаются кратковременные осадки.
Экология
31 октября 2023 г. 12:58
Завтра в Азербайджане ожидается до 26 градусов тепла

1 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых частях полуострова не исключаются кратковременные осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17°, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление понизится с 768 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах временами ожидаются дожди ливневого характера, грозы и снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточной ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15°, днем 21-26° тепла, в горах ночью 5-9°, днем 11-16° тепла.

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