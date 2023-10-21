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Завтра в Азербайджане ожидается до 26 градусов тепла

Завтра в Азербайджане ожидается до 26 градусов тепла 22 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
21 октября 2023 г. 13:26
Завтра в Азербайджане ожидается до 26 градусов тепла

22 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ближе к вечеру в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди и грозы. Утром местами ожидается слабый туман. Будет преобладать юго-западный ветер, который днем сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем 17-22° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Днем в некоторых восточных районах ожидаются осадки, возможны грозы. Ночью и утром в некоторых районах не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13°, днем 21-26° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла.

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