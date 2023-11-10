Завтра в Азербайджане ожидается до 23 градусов тепла

11 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

11 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, местами ночью и вечером возможны кратковременные осадки. Северо-западный ветер сменится днем умеренным юго-западным.

Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем 16-20° тепла. Атмосферное давление составит 768 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, на отдельных территориях прогнозируются ливни, в некоторых горных районах возможен снег.

Температура воздуха составит ночью 7-11° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла.