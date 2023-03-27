Завтра в Азербайджане ожидается до 23 градусов тепла

28 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

28 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в некоторых местах ожидаются осадки. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем 16-21° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах ожидаются осадки и туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 18-23° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-8° тепла.