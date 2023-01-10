Завтра в Азербайджане ожидается до 22° мороза

11 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается снег, который в вечерние часы постепенно прекратится.

11 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается снег, который в вечерние часы постепенно прекратится.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами прогнозируется туман, будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит 1-3° мороза, днем около 0°, атмосферное давление - 785 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%. Дороги покроются льдом.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидается снег. В некоторых местах прогнозируется туман, будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в горах ночью 18-22°, днем - 7-12° мороза. Дороги покроются льдом.