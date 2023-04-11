Завтра в Азербайджане ожидается до 22 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем 16-21° тепла. Атмосферное давление понизится с 756 до 751 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых северных и западных районах ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град, в горных районах - снег.

Днем в большинстве районов осадки прекратятся. Не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 5-10°.