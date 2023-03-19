О нас

Завтра в Азербайджане ожидается до 21 градуса тепла

Завтра в Азербайджане ожидается до 21 градуса тепла 20 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Экология
19 марта 2023 г. 13:02
Завтра в Азербайджане ожидается до 21 градуса тепла

20 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в первой половине дня в некоторых местах возможны дожди и туман. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9°, днем 13-16° тепла. Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана прогнозируются осадки, местами интенсивные, в горных районах - снег. На отдельных территориях ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-5° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bayram gününün hava proqnozu açıqlanıb

Самое читаемое

Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
13 марта 2023 г. 13:20
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
13 марта 2023 г. 23:11
В Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
ФотоВ Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
14 марта 2023 г. 12:57
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
14 марта 2023 г. 15:51
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
15 марта 2023 г. 13:29
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
Акар: Турция обсуждает с США тему упавшего беспилотника в Черном море
15 марта 2023 г. 16:12
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
Мамед Аббасбейли: Утверждение Кодекса конкуренции находится на завершающей стадии
16 марта 2023 г. 13:08
ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
ПРООН: Азербайджан продемонстрировал приверженность достижению ЦУР
16 марта 2023 г. 17:02
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
В США заявили о намерении продолжать разведывательные полеты над Черным морем
16 марта 2023 г. 23:54
В Азербайджане 128 наименований незарегистрированных лекарственных средств изъяли из продажи
В Азербайджане 128 наименований незарегистрированных лекарственных средств изъяли из продажи
17 марта 2023 г. 11:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi