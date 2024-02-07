Завтра в Азербайджане ожидается до 20 градусов тепла

8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-9°, днем - 15-20° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Временами не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем - 15-20° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем - 5-10° тепла.