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Завтра в Азербайджане ожидается до 20 градусов тепла

Завтра в Азербайджане ожидается до 20 градусов тепла 25 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
24 ноября 2023 г. 13:07
Завтра в Азербайджане ожидается до 20 градусов тепла

25 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью в некоторых частях полуострова не исключаются кратковременные осадки. Утром ожидается слабый туман. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-11°, днем 14-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 757 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем 15-20° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла.

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