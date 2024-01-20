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Завтра в Азербайджане ожидается до 17 градусов тепла

Завтра в Азербайджане ожидается до 17 градусов тепла 21 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
20 января 2024 г. 12:39
Завтра в Азербайджане ожидается до 17 градусов тепла

21 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидаются туман и изморось.

Умеренный юго-западный ветер вечером сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем 12-17° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 12-17° тепла, в горах ночью 0-3° мороза, днем 3-8° тепла.

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