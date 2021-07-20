О нас
Report Georgia
Аудио новости

Завтра в Азербайджане ожидается аномальная жара

Завтра в Азербайджане ожидается аномальная жара В Баку и на Абшеронском полуострове 21 июля ожидается солнечная погода.
Экология
20 июля 2021 г. 12:49
Завтра в Азербайджане ожидается аномальная жара

В Баку и на Абшеронском полуострове 21 июля ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть южный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 24-27, днем - 35-40, в Баку ночью - 25-27, днем - 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 753 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70%, днем - 40-45%.

На пляжах Абшерона будет дуть южный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 27-28 градусов, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 28-29 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 21 июля на Абшеронском полуострове ожидается повышение температуры воздуха до 38-40 градусов, а также умеренный ветер, что неблагоприятно для большей части населения.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных ожидаются грозы, кратковременные дожди, возможен град. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-28, днем - 35-40, в некоторых местах – 42-44 градуса тепла, в горах ночью - 15-20, днем - 30-35 градусов тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Weather forecast for tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah havanın temperaturu 44 dərəcəyədək yüksələcək

Самое важное

МИД Азербайджана ответил Армении
МИД Азербайджана ответил Армении
20 июля 2021 г. 10:26
В Баку совершен праздничный намаз
ФотоВ Баку совершен праздничный намаз
20 июля 2021 г. 09:54
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана, ранен офицер
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Нахчывана, ранен офицер
20 июля 2021 г. 09:42
Поздравление от Мехрибан Алиевой с праздником Гурбан
Поздравление от Мехрибан Алиевой с праздником Гурбан
20 июля 2021 г. 09:42
Закир Гасанов дал поручения о пресечении возможных провокаций
Закир Гасанов дал поручения о пресечении возможных провокаций
19 июля 2021 г. 10:45
Совместная пресс-конференция Ильхама Алиева и Шарля Мишеля - ВИДЕО
ФотоСовместная пресс-конференция Ильхама Алиева и Шарля Мишеля - ВИДЕО
19 июля 2021 г. 00:03
В Азербайджане до конца этого года будет ежемесячно увеличиваться добыча нефти
В Азербайджане до конца этого года будет ежемесячно увеличиваться добыча нефти
18 июля 2021 г. 16:55
Места продажи и забоя скота в дни Гурбан байрамы
Места продажи и забоя скота в дни Гурбан байрамы
18 июля 2021 г. 12:22
Франция пытается превратить Армению в форпост в Закавказье?
Франция пытается превратить Армению в форпост в Закавказье?
18 июля 2021 г. 11:10
Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
17 июля 2021 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi