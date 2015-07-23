​Завтра в Азербайджане ожидается 38 градусов тепла

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В пятницу 24 июля в Азербайджане ожидается 38 градусов тепла.

Об этом Report сообщили в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

По информации, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадки не ожидаются. Прогнозируется юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 21-25, днем - 30-35 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана без осадков, однако ближе к вечеру и ночью на некоторых горных и предгорных территориях возможны грозы и кратковременные дожди. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем - 33-38, в горах ночью - 14-19, днем - 25-30 градусов тепла.