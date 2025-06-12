Завтра в Азербайджане ожидается 37 градусов тепла

Завтра в Азербайджане ожидается 37 градусов тепла

13 июня в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков, будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Как передает Report, об этом сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Согласно информации, температура воздуха ночью составит 20-22°, днем 26-30° тепла. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность - ночью 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные ливни, грозы. В отдельных местах возможен град. Ночью и утром в некоторых горных районах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 18-23°, днем 32-37° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 20-25° тепла.