​Завтра в Азербайджане ожидается 36 градусов тепла

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на пятницу. Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 29 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами ожидается слабый туман. Южный ветер к вечеру сменится умеренным северным. Ночью температура воздуха составит 20-22, днем 31-33 градусов тепла.

В районах Азербайджана 29 мая днем преимущественно без осадков. Ветер западный, местами усиливающийся. Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 31-36, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.