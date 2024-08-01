Завтра в Азербайджане ожидается 35 градусов тепла

2 августа в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

2 августа в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать северо-западный ветер, который утром сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 30-35° тепла. Атмосферное давление понизится с 758 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем - 45-55%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди и грозы, в горных и предгорных районах - ливни и град. Ночью и утром в некоторых местах будет наблюдаться туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 30-35° тепла, в горах ночью 10-15°, днем - 15-20° тепла.