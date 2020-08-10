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Завтра в Азербайджане ожидается 35 градусов тепла

Завтра в Азербайджане ожидается 35 градусов тепла Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 29-33 градусов тепла
Экология
10 августа 2020 г. 14:20
Завтра в Азербайджане ожидается 35 градусов тепла
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Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 11 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается без осадков. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 29-33, в Баку ночью 22-24, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 65-75%, днем – 45-55%.

На пляжах Абшерона будет преобладать умеренный северо-восточный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе и 25-26 градусов тепла в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово.

В районах Азербайджана 8 августа местами ожидаются грозы, дожди, в северных и западных районах - интенсивные осадки, град. Утром в горах ожидается туман. Ветер восточный, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 30-35, в горах ночью 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 11-12 августа на Абшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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