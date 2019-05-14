Завтра в Азербайджане ожидается 32 градуса тепла

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 15 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром в отдельных местах будет слабый туман. Прогнозируется юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-17, днем 23-28 градусов тепла, в Баку ночью 15-17, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 763 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако днем в некоторых горных районах пройдут локальные кратковременные осадки. Возможны грозы и град. Ночью и утром на отдельных территориях будет туман, прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 13-17, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью ожидается 7-12, днем 14-19 градусов тепла.