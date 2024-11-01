Завтра в Азербайджане ожидается 25 градусов тепла

2 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

2 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-14°, днем - 18-23° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана пройдет преимущественно без осадков, местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем - 20-25° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем - 12-17° тепла.