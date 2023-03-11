Завтра в Азербайджане ожидается 25 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 12 марта ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове 12 марта ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром местами будет туман.

Будет преобладать умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 мм ртутного столба до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, местами туман. Будет преобладать умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 1-6°, днем 9-14° тепла.