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Завтра в Азербайджане ожидается 25 градусов тепла

Завтра в Азербайджане ожидается 25 градусов тепла В Баку и на Абшеронском полуострове 12 марта ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
11 марта 2023 г. 12:32
Завтра в Азербайджане ожидается 25 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове 12 марта ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром местами будет туман.

Будет преобладать умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 761 мм ртутного столба до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, местами туман. Будет преобладать умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 20-25° тепла, в горах ночью 1-6°, днем 9-14° тепла.

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