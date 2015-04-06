​Завтра в Азербайджане ожидается 20 градусов тепла

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 7 апреля. Как сообщил Report главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, 7 апреля Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром и вечером местами туман, в течение дня без осадков. Днем прогнозируется южный ветер. Температура воздуха ночью 5-8, днем 11-16 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана ожидается в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Южный ветер днем местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 3-8, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью от 2 мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.