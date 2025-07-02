Завтра в Азербайджане ожидается ветреная погода

Завтра в Азербайджане ожидается ветреная погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет преобладать порывистый северо-западный ветер.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 19-22°C, днем ​​26-29°C. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - ночью 60-70%, днем ​​50-55%.

Завтра в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы, местами возможны кратковременные ливни и град. Ночью и утром местами ожидается туман, усилится западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-23°С, днем ​​28-33°С, в горах ночью 6-11°С, днем ​​13-18°С.