Завтра в Азербайджане ожидается ветреная погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет преобладать порывистый северо-западный ветер.
Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха составит ночью 19-22°C, днем 26-29°C. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - ночью 60-70%, днем 50-55%.
Завтра в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы, местами возможны кратковременные ливни и град. Ночью и утром местами ожидается туман, усилится западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 19-23°С, днем 28-33°С, в горах ночью 6-11°С, днем 13-18°С.