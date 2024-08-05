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Завтра в Азербайджане ожидается до 40 градусов жары

Завтра в Азербайджане ожидается до 40 градусов жары Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается преимущественно без осадков, юго-западный ветер утром сменится умеренным северо-западным.
Экология
5 августа 2024 г. 12:34
Завтра в Азербайджане ожидается до 40 градусов жары

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается преимущественно без осадков, юго-западный ветер утром сменится умеренным северо-западным.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 21-26° , днем 33-38° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем 50-60%.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются осадки и грозы, град. Ночью и утром местами ожидается туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26°, днем 35-38°, местами до 40° жары, в горах ночью 13-18°, днем 21-26° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for August 6
Версия на азербайджанском языке Sabah bəzi yerlərdə 40 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

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