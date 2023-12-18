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Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

Завтра в Азербайджане осадков не ожидается В Баку и на Абшеронском полуострове 19 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
18 декабря 2023 г. 12:44
Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

В Баку и на Абшеронском полуострове 19 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем 6-11° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-11° тепла, ночью в горах 10-15°, днем 0-5° мороза.

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