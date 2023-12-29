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Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

Завтра в Азербайджане осадков не ожидается 30 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
29 декабря 2023 г. 13:09
Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

30 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7°, днем 12-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 769 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых районах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем - 12-17° тепла, ночью в горах 3-8° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

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