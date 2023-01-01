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Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

Завтра в Азербайджане осадков не ожидается 2 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью местами туман.
Экология
1 января 2023 г. 12:35
Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

2 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью местами туман.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем 8-13° тепла, ночью в Баку 4-6°, днем 10-12° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 776 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла, ночью в горах 5-10°, днем до 3° мороза.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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