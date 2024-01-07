Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

8 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

8 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Утром и вечером местами будет наблюдаться туман. Умеренный юго-западный ветер утром сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 9-12° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 15-19° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла.