Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

25 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

25 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем ​​- 8-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем - ​​10-15° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем - ​​3-8° тепла.