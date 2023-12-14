Завтра в Азербайджане осадков не ожидается

Завтра в Азербайджане осадков не ожидается.

Завтра в Азербайджане осадков не ожидается.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами ожидается слабый туман, небольшая изморось. Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем 7-10° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6°, днем 7-12° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.